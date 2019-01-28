كاميليا ورد في دردشة مع قراء "الخليج 365": علاقتي بفنّاني الجزائر شبه مقطوعة وأرفض الإجابة على هذا السؤال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - في دردشة مع قراء "الخليج 365" عبر حساب "تويتر" "الخليج 365 فن"، أجابت نجمة "أراب أيدول" الجزائرية كاميليا ورد عن مجموعة من الأسئلة، كاشفة عن عملٍ جديد باللهجة اللبنانيّة، وعن مصالحتها مع MBC، كما كشفت عن طبيعة علاقتها بفنّاني بلدها، رافضة الردّ على سؤال طرحه أكثر من قارىء.



فبماذا ردّت كاميليا على أسئلة قراء "الخليج 365"، وما هو السؤال الذي أصرّت على ترك الإجابة عليه معلّقة؟



- Naima benachour سألت:



-كاميليا لو قترحو عليكي تمثلي في باب الحارة راح توافقي؟



أجابت كاميليا "لو عرض عليّ أن أشارك في "باب الحارة" أوافق بحسب الدور، أي ينبغي أن يضيف الدور لي كي أقبل بالتمثيل، وهذا أمر يشرّفني لأنّ المسلسل من أشهر المسلسلات السوريّة بكل مواسمه"



- Harry White سألت:



هل سنراها في التمثيل او في ديو مع احد اولاد بلادها؟



أجابت كاميليا "فكرة التمثيل واردة جداً وقريبة ان شاء الله، لكنّي متمسّكة بمبدأ أنّني لا أقبل بأداء أي دور ما لم يضف إليّ، ولن أمثّل في مسلسل أو فيلم لمجرّد التمثيل".



وعن الشق الثاني من السؤال كان جوابها "بخصوص ديو مع أحد فنّاني بلدي الجزائر هذا أمرٌ يشرّفني، لكن بالفترة الحاليّة مشروع الديو غير مطروح، إنّما في المرحلة المقبلة المشروع وارد".



- DZ Ismahane سألت:



نريد أن نعرف متى نرى كاميليا بفستان العرس أو هل هذا الأمر مستبعد حالياً؟



كاميليا قالت إنّ المشروع مؤجل وأجابت "كل فتاة تحلم بارتداء فستان الزفاف، وهو قرار شخصي وقد يكون نصيباً، لكن بالفترة الحاليّة الفكرة مستبعدة لأنّي بوارد التركيز على مسيرتي الفنية، كي لا يختلّ التوازن بين الحياة الشخصيّة والفنيّة".



Chanez Maya سألت:



كاميليا هل تصالحتِ مع قناة mbc1 وهل راح نشوفو أعمالك عليها قريباً وواش هو عملك الجديد ووقتاش ينزل؟



كاميليا أكّدت خبر المصالحة وأجابت "بالطبع تمّ الصلح بيني وبين مجموعة MBC الحمد لله. كان سوء تفاهم بسيط. أنا لا أنسى فضل المجموعة عليّ، فقد ظهرت عبر قنواتها وتعرّفتم إليّ للمرّة الأولى في "أراب أيدول"، ولو أنّ التجربة لم تكن كما أريد. لكن لا تكرهوا شيئاً عسى أن يكون خيراً لكم. وبالتأكيد ستشاهدونني على قنوات MBC وهذا شرف لي". كاميليا ورد

وعن جديدها قالت "أمّا عملي الجديد فسيصدر قريباً، بداية الشهر المقبل، وهو عبارة عن أغنية لبنانية، بما أنّني قدّمت أوّل أغنية عراقية "أموته بإيديا"، ثم مصرية "كل شيء وارد"، ثم الراي الجزائري، كما قدّمت اللهجة الخليجية والآن اللبنانية. فأنا أعتبر لبنان بلد الأرز بلدي الثاني، وأنا أعشقه وأقيم فيه".



- Miral Mirou سألت:



هل صحيح أنه تجمعك علاقة حب بالنجم السوري قصي خولي مثل ما نشرت بعض الصفحات والمواقع العربية؟



هذا السؤال تكرّر أكثر من مرّة من خلال أكثر من مغرّد إلا أنّ كاميليا حسمت الجدل قائلة "لا أحبّ التطرّق إلى حياتي الخاصّة، سواء كان بنفي الشائعات أو تأكيدها. أفضّل بالمجمل عدم التعليق".



- Marina Algerie سألت:



وقتاش ينزل عملها الجديد وبأي لهجة راح يكون وهل راهي تفكر تدخل مجال التمثيل عن قريب؟



أجابت كاميليا "جديدي أغنية باللهجة اللبنانية بداية الشهر المقبل، كما أنّي أدرس حالياً اقتراحات تمثيل، وإذا وجدت دوراً يلائمني سيكون قراء "الخليج 365" أوّل من يعلم".



- مايا حسين بن حاج سألت:



ما رأيها فنياً في الفنانتين كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب وبالتوفيق ليها؟



أجابت كاميليا "كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب ابنتا بلدي، وأتمنّى لهما كل التوفيق في مسارهما الفنّي، كما أتمنّاه لشخصي. أما رأيي بفنّهما أتركه لنفسي، المهم أنّني أتمنّى لكل منّا أن تثبت نفسها فنياً للمدى البعيد لا القريب فحسب، وهذا يتطلّب جهداً كبيراً وصبراً، بما أنّني معهما في نفس الموجة، الكلام موجّه لي أيضاً".



- hasniofficial سأل:



-ما طبيعة العلاقة التي تجمعك بالفنانة #سهيلة_بن_لشهب وهل تجمعك علاقات مع الوسط الفني الجزائري وما سبب مشاكلك مع الجزائرية منال حدلي وهل حقا أنت عدوانية مع الناس مثلما قالت؟



أكّدت كاميليا أنّ العلاقات تسودها الاحترام وأجابت "علاقتي مع كل الفنانين الجزائريين طيبة والحمدلله، لكنّي لست على صلة صداقة كبيرة بهم لأنّي لست مستقرّة في الجزائر. لذا علاقتي مع الفنانين من الدول العربية أقوى، لأنّي ألتقي بهم دائماً في دبي وبيروت، حيث أنّي مقيمة حالياً بين البلدين، وتواصلي مع الفنانين الجزائريين شبه منعدم ويتمّ من خلال الواتساب أحياناً بدون ذكر أسماء. أما سهيلة وكنزة لا تربطني بهما علاقة صداقة، فقط احترام لا أكثر ولا أقل".



وتابعت "الحمد لله ليس ثمّة أي مشكلة شخصيّة مع أي فنّان جزائري، بالعكس، نتبادل التهنئة في الأعياد، وإذا كان ثمّة من يرى أنّي عدائيّة معه، فبالتأكيد أنّه يستحقّ ردة الفعل إن وجدت أصلاً، لأنّي أحترم كل شخص محترم لا أكثر ولا أقل".

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