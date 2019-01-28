شاهيد كابور يفقد أحد أفراد طاقم فيلمه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - فقد نجم بوليوود شاهيد كابور Shahid Kapoor أحد أفراد طاقم فيلمه الجديد " Kabir Singh" الذي يرأس بطولته إلى جانب النجمة كيارا أدفاني في مدينة موسوري.



وفي التفاصيل، فقد توفي رام كومار عن عمر ناهز 35 عامًا وهو من سكان ولاية أوتار براديش، وقد كان من بين الطاقم المحلي وكان يعمل مع وحدة الفيلم كمشغّل مولد، وقد وقع الحادث في فندق خمس نجوم، حيث كانت تقيم فيه وحدة الفيلم قبل بدء عملية التصوير.



أما تفاصيل الحادث، فقد ذكرت تقارير أنّ العامل كان يفحص مستوى الماء في المولد عندما تشابك وشاحه بمروحة المولد، وسحبه إلى الداخل. تابعوا ايضا: شاهيد كابور أب للمرة الثانية وهذه التفاصيل



وقد أصيب كومار بجروح خطيرة في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى في دهرادون على الفور، حيث وضع له جهاز التنفس الاصطناعي لبضع ساعات، قبل أن توافيه المنية.



يشار إلى أنّ شاهيد كان قد بدأ تصوير فيلم " Kabir Singh"، وهو نسخة هندية جديدة لفيلم التيلجو "Arjun Reddy " للمخرج سانديب ريدي فانجا، ولأول مرة، سيظهر شاهيد مع كيارا أدفاني على الشاشة الفضية.



أما عائليًّا فقد صدم شاهيد مؤخرًا جمهوره، بعد التصريح والنصيحة التي قدمها للمتزوجين خلال آخر لقاء صحافي أجراه، حيث تحدث بصراحة عن الحياة بعد الزواج، من خلال انفتاحه على الحياة الزوجية مع زوجته ميرا راجبوت Mira Rajput، كاشفًا أنّ عليك أن تكون مطيعًا لزوجتك وأن تستمع إليها. 5

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