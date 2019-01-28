شاهد.. أكرم حسني يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة "أبو شنب"

كتبت - إيمان محمد

نشر الفنان أكرم حسني، صورة من أغنيته الجديدة "أبو شنب"، والتي حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،

وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "حسني" عبر صفحته قائلًا : "الحمد لله.. أول مليون

مشاهدة في تسع ساعات فقط"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين له دوام النجاح في حياته الفنية والشخصية.

ويذكر أن الفنان أكرم حسني يشارك كضيف شرف بأحداث فيلم "نادي الرجال السري"، الذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض السينمائية.