إسلام جمال شقيق هشام سليم في أحداث "كلبش3"

كتبت - دينا دياب

يستكمل الفنان الشاب إسلام جمال، لتصوير مشاهده مسلسل "كلبش3" لعرضه رمضان المقبل، ومن المقرر أن يجسد شخصية شقيق النجم هشام سليم وهو "أكرم صفوان" التى يقدمها إسلام محورية ومفاجأة للجمهور، خاصة أن أحداث العمل تعتمد على الإثارة والتشويق تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

وقام إسلام بتصوير عدة مشاهد داخل إحدى فيلات الطريق الصحراوى، وجمعت المشاهد بينه وبين هشام سليم والفنانة أميرة العايدى زوجة هشام سليم، على أن يستكمل التصوير الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من الديكور الأساسى وهو فيلا منزله مع هشام سليم.

وفى سياق آخر يبدأ إسلام

جمال تصوير مسلسل "حكايتى" مع النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، خلال الأيام المقبلة، بمشاركة عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، آخرون، والمسلسل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن إسلام جمال تألق العام الماضى بمسلسل "الرحلة" بطولة النجوم باسل الخياط، وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور، من إخراج حسام على.