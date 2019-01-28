إسلام جمال شقيق هشام سليم في أحداث "كلبش3"

يستكمل الفنان الشاب إسلام جمال، لتصوير مشاهده مسلسل "كلبش3" لعرضه رمضان المقبل، ومن المقرر أن يجسد شخصية شقيق النجم هشام سليم وهو "أكرم صفوان" التى يقدمها إسلام محورية ومفاجأة للجمهور، خاصة أن أحداث العمل تعتمد على الإثارة والتشويق تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.
وقام إسلام بتصوير عدة مشاهد داخل إحدى فيلات الطريق الصحراوى، وجمعت المشاهد بينه وبين هشام سليم والفنانة أميرة العايدى زوجة هشام سليم، على أن يستكمل التصوير الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من الديكور الأساسى وهو فيلا منزله مع هشام سليم.
وفى سياق آخر يبدأ إسلام
يشار إلى أن إسلام جمال تألق العام الماضى بمسلسل "الرحلة" بطولة النجوم باسل الخياط، وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور، من إخراج حسام على.
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