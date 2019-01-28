بالفيديو.. رانيا يوسف تزيح الستار عن برنامجها الجديد "More About Rania"

رانيا يوسف

كتبت - إيمان العوضي :

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "More About Rania"، حيث نشرت التريلر الخاص به علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ومن المتوقع أن تظهر رانيا في البرنامج بشكل مختلف، حيث تشارك فيه

جمهورها تفاصيل حياتها، من داخل منزلها أملًا في أن تقترب من متابعيها أكثر، وسوف يكون البرنامج أسبوعي يعرض مساء كل يوم خميس.



يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل بعد انتشار مقطع فيديو مسئ للمخرج خالد يوسف برفقة فتاه، و أشار مروجوه أن رانيا هي التي ظهرت معه، وعبرت عن استيائها الشديد من ما حدث مؤكده بأنها ستقاضي كل من له يد في ذلك.