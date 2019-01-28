بالفيديو.. رانيا يوسف تزيح الستار عن برنامجها الجديد "More About Rania"

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كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "More About Rania"، حيث نشرت التريلر الخاص به علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ومن المتوقع أن تظهر رانيا في البرنامج بشكل مختلف، حيث تشارك فيه
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل بعد انتشار مقطع فيديو مسئ للمخرج خالد يوسف برفقة فتاه، و أشار مروجوه أن رانيا هي التي ظهرت معه، وعبرت عن استيائها الشديد من ما حدث مؤكده بأنها ستقاضي كل من له يد في ذلك.
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