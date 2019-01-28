شاهد.. ليدي جاجا على طريقة مارلين مونرو من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة

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ليدي جاجاكتبت - إيمان العوضي :
تألقت النجمة الأمريكية ليدي جاجا، خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، أمس الأحد، في دورته ال25 المقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ظهرت ليدي جاجا في إحدي اللقطات خلال
جدير بالذكر انه توافد بالأمس الكثير
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