شاهد.. ليدي جاجا على طريقة مارلين مونرو من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة

ليدي جاجا

كتبت - إيمان العوضي :

تألقت النجمة الأمريكية ليدي جاجا، خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، أمس الأحد، في دورته ال25 المقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ظهرت ليدي جاجا في إحدي اللقطات خلال

الحفل بفستان أبيض أنيق من تصميم "Dior، كانت فيه أشبه بأيقونة الجمال والإغراء الأمريكية مارلين مونرو.جدير بالذكر انه توافد بالأمس الكثيرمن نجوم ونجمات وصناع السينما من حول العالم، لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورته الـ25 هذا العام، وعلى رأسهم الممثلة ورئيسة الحفل، جابرييل كارتيريس، والتي حرصت على التواجد بالسجادة الحمراء واستقبال النجوم بنفسها.