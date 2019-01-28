صرخة فريق المسرح بكلية التربية النوعية.. "كلية الفن تقمع الفن"

كتبت - إيمان العوضي :

صدر قرار من من عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، بعد مشاركة فريق المسرح بالكلية مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة القادم دون الإفصاح عن الأسباب.

أبدي أعضاء فريق المسرح بالكلية اعتراضهم عبر مواقع السوشيال ميديا ورفعوا شعار "كلية الفن تقمع الفن"، وناشد الفنانين علي أمل أن يصل صوتهم ويتم حل الأمر.

وكتب أحمد مراد أحد أعضاء الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قائلًا: "بقرار من عميد كليتي.. كلية التربية النوعية جامعة القاهرة بعدم مشاركتنا.. فريق

مسرح الكلية في مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة القادم بدون إبداء أي أسباب".وتابع: "إحنا الكلية الفنية الوحيدة في الجامعة ومش عايزنا نعمل فن.. والأكبر من ده كله إني ترددت 100 مرة وكنت خايف جدا قبل ما أكتب البوست ده عشان متأزيش أو محدش من فريق المسرح عندي يتأذي.. أنا بحب كليتي جدا وبحب مسرح الجامعة والكلية جدا اللي علمني كتير وعلقنيبالحاجة اللي بحبها".وناشد الفنانين فكتب: "أرجوكم يا كل فنان عندي هنا وهيشوف البوست.. أو كل مُحب للفن.. أرجوكم تشيروا البوست ده علي أوسع نطاق يمكن تحلولي المشكلة دي.. إحنا مش عايزين إلا إننا نعمل الحاجة اللي بنحبها واللي هي برضه من حقنا وممنوعين منها".وأخيرًا قال أحمد مراد: "المسرح ده هو أساس دراسة الثلاث أقسام في الكلية فنية وموسيقية وإعلام .. أرجوكم تعملوا شير علي أوسع نطاق.. أتمني متأزيش شخصيا لا أنا ولا أي حد م الفريق بسبب كلامي علي الموضوع ده وحرية تعبيري عنه .. شير أرجوكم يا فنانين أو يا كل المؤمنين بالفن عايزين نمثل".