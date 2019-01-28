كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 02:30 مساءً -
كشف الفنان فايز المالكي، عن سبب إصابته بمرض البهاق، قائلا إن حزنه على والده ووالدته اللذين توفيا خلال شهر واحد، كان السبب الأساسي، خاصة بعد دخوله في حالة نفسية سيئة.
ودعا المالكي، في مداخلة عبر برنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، المصابين بالمرض، إلى التفكير في الأمراض الأخرى الأشد منه، حتى يتمكنوا من التغلب عليه والتعايش معه.
وروى الفنان قصة دخوله المستشفى في فترة نقاهة وتلقي العلاج ومصاحبته لرجل مقعد ومصاب بشلل كامل جعله لا يحرك سوى لسانه وعينيه، لافتا إلى أن الرجل قال له ”تعال نبدل خد اللي عندي وأخد البهاق.. أنت بخير“.
وأضاف أن كلمات الرجل، كانت دافعا كبيرا له وحولت حياته، وجعلته ينسى مرضه، طالبا من المصابين بالهاق بعدم الحزن وحمد الله دائما على الابتلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا..فايز المالكي يتحدث عن الرجل الذي غيّر حياته وجعله ينسى إصابته بالبهاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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