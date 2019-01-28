شاهدوا.. قصة فنان راحل فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 02:30 مساءً -

كشف ابن الفنان المصري الراحل فؤاد أحمد الشهير بـ” هامان” عن سبب فقدان والده بصره قبل وفاته بعد استحمامه بالجاز والبنزين.

وقال أثناء لقاء له في برنامج ” مصر جميلة”، أن والده اعتاد على شراء الأزياء والإكسسوارات الخاصة بكل شخصية بنفسه، فكان يذهب مع والدته لاختيار الملابس.

وتابع: أثناء تقديم والدي شخصية “هامان” في المسلسل الديني الشهير “محمد رسول الله” أصر على حلاقة رأسه بالكامل، ولم يقبل أن يرتدي باروكة، واعتمد على ألوان الزيت والدوكو الخاص بالسيارات، وكان يدهن به وجهه وجسده كل يوم من أجل تصوير الدور”.

وأشار إلى أنه كان يتخلص من الماكياج – الذي يستغرق في تحضيره عدة ساعات – بالاستحمام بـ”البنزين والجاز”. مؤكدا أن تكرار هذه العملية يوميا أفقده بصره، إلا إنه تعافى في أواخر أيامه.

وكان الفنان “فؤاد” تخرج من كلية الآداب، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليحقق حلمه في دخول الوسط الفني.

وفي عام 1967، شارك الراحل بدور صغير في المسلسل التليفزيوني “الرحيل”، وبعدها قدم عدد من الأعمال الهامة خلال مشواره الفني.