5 عروض تتنافس على جوائز مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنافس 5 عروض على جوائز الدورة الـ3 من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ينطلق 14 فبراير/شباط المقبل في دولة الإمارات، ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته.



وتشارك الإمارات بمسرحية "سيمفونية بلا أوتار" لفرقة مسرح الشارقة الوطني، من إخراج محمد العامري، فيما تنافس السعودية، التي حصدت جائزة الدورة السابقة، بمسرحية "حبوس"، لفرقة مسرح الوطن، من إخراج نوح الجمعان.

وتنافس في المسابقة أيضا سلطنة عمان بمسرحية "مدق الحناء" لفرقة مسرح مزون، والبحرين بمسرحية "نوح العين" لفرقة مسرح أوال، من إخراج أنور أحمد، والكويت بمسرحية "الصبخة" لفرقة مسرح الخليج العربي، من إخراج عبدالله العابر.

يصاحب المهرجانَ، الذي يقام كل عامين، برنامجٌ ثقافي وتدريبي يشمل ندوات نقدية وجلسات نقاش وورش عمل، إضافة إلى الملتقى الفكري الذي يأتي هذا العام بعنوان "المسرح الخليجي والموروث الشعبي"، ويشارك فيه مسرحيون من جميع الدول الخليجية.

واجتمع أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، مع مندوبي الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان، وبحثوا معا جدول العروض والندوات التي ستعقد عقب كل مسرحية والأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة.

ويمنح المهرجان، الذي تأسس عام 2015، جوائزه في فروع التأليف والإخراج والتمثيل والديكور والإضاءة والملابس.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط وتطوير المجال المسرحي في دول الخليج، ودعم التجارب المسرحية الجديدة واكتشاف المواهب الصاعدة، ويشترط في العروض المشاركة ألا تكون قد اشتركت سابقا في أي مسابقة خليجية أو عربية.