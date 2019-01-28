شربل روحانا: مواقع التواصل تساعد على انتشار الأعمال الهابطة

حلّ الفنان والموسيقار شربل روحانا ضيفًا على برنامج “سهرة عمر”، الذي يقدّمه شادي ريشا مساء السبت على شاشة تلفزيون لبنان.

في بداية الحلقة، أكدّ شربل أنّه كان يحلم أن يكون فنانًا منذ طفولته، وثابر كثيرًا إلى أن حقّق حلمه، وقال: “هذه الرحلة كانت صعبة ولا يمكن أن تحقّق أحلامك بسهولة، يجب أن تثابر كثيرًا وتسعى لكي تصل إلى ما تريده خصوصًا أنّنا نعيش في بيئة ليست حاضنة للموسيقي أو للفنان بشكل عام”.

وتابع قائلاً: “في هذ البلد يجب على الموسقي أن يُكافح كثيرًا لكي يترجم أفكاره الموسيقية، خصوصًا إذا كانت أعماله خارجة عن المألوفة”.

وعن الإنتشار الكبير الذي توفّره مواقع التواصل الإجتماعي للفنانين، قال: “هذا الأمر له إيجابيات وسلبيات، من جهة أرى الأمر جيدًا أن تكون هناك منصات تساعدنا أكثر على الإنتشار، ولكن أيضًا هذه المنصات تساعد على انتشار الأعمال الهابطة”.

وعن وضع الأغنية العربية وقدرتها على التغيير، قال روحانا: ” الأغنية تواكب العصر وليس هدفها التغيير، لو كانت قادرة على التغيير لفعلت منذ أيام السيد درويش مثلاً”.

“جدل” هو عنوان مغامرة موسيقية للفنان الكبير مارسيل خليفة بالتعاون مع الموسيقي شربل روحانا، وقال الأخير: “هي محطة أساسية في الموسيقى العربية ولجميع عازفي العود في الوطن العربي”.

كما كشف روحانا عن انتهائه من تحضير ألبومين، الأول بعنوان “إلى متى” ومن المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة، والثاني “طرب سفر” ولم يحدّد بعد موعد صدوره.