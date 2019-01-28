مايك ماسي يعود الى باريس… والسبب؟

نشر الفنان مايك ماسي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً أعلن عن شكره للفنان والباحث الفرنسي ريشارد كروس على دعوته من لبنان إلى باريس للمشاركة بمؤتمر المناهج الجديدة لتقنيات التدريبات الصوتية للغناء المعاصر لمنهج ريشارد كروس العالمي المعتمد في برودواي وأوروبا، وعبّر ماسي عن امتنانه لكروس عن اختياره له ليكون ضيف الأوّل من العالم العربي للمشاركة في مؤتمرات العام ٢٠١٩ وعن سعادته واستعداده لنقل تقنيّات ريشارد كروس إلى الشرق الأوسط من ضمن ورشات العمل Voice Matters Workshop، التّي تحظى بنجاح كبير منذ أكثر من ثلاث سنوات على إطلاقها، وعلى رأسها الفنان والمدرب اللبناني العالمي مايك ماسي والتي كانت قد لفتت إنتباه مغني الأوبيرا، الباحث والمدرّب ريشارد كروس، بعد أن تعرّف على ماسي من خلال دوره البطولي على المسارح الفرنسية في Jésus de Nazareth لPascal Obispo.

ريشارد كروس الذي كان قد قام بتدريب المواهب في أبرز البرامج الفرنسية ومنها: Popstars و Star Academy وأهم نجوم الساحة الفرنسية ومنهم: الفنانة الرّاحلة Maurane، الفنان Calogero, Julie Zenatie, Michel Polnareff, Michel Sardou, Hélène Segara, Frédéric François, Vanessa Paradis, Zazie, وكثر غيرهم من النجوم العالميين. كروس عبّر بدوره عن سعادته وإعجابه بشغف وموهبة نجم لبنان الذي مثّل لبنان في العالم خير تمثيل، الفنان مايك ماسي.

يشار بالذكر بأن ورشات عمل Voice Matters Workshop مستمرّة في لبنان وموعدها المقبل في 11 – 12 – 13 شباط.