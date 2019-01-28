عباس جعفر يسقط على مسرح ديو المشاهير بطريقة مضحكة لكن مؤلمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان اللبناني الشاب، عباس جعفر، لموقف مُحرج على مسرح ديو المشاهير في حلقة مساء الأحد.

وتعثّر جعفر خلال خروجه للمسرح، فسقط على الأرض بطريقة "مضحكة" لكن "مؤلمة"، إلا أنه نهض سريعا وتدارك الموقف، ليقدم فقرته ويغني إلى جانب الفنان هادي أسود.

كما شارك الفنان اللبناني، رامي عياش، الغناء في الحلقة مع عدد من المتسابقين، بينهم الوليد الحلاني، طوني بارود، دوللي الحلاني.

وقدم عياش "ديو" مميزًا جمعه بالطفلة "حلا الحلبي" من جمعية عياش للطفولة، وشارك مع لجنة التحكيم، وجلس إلى جانبهم من أجل تقييم الوليد الحلاني بعد غنائه على المسرح.

وشهدت الحلقة خروج المذيعة، ألين برمانا، بعد حصولها على أقل نسبة تصويت بين المشتركين، لتنحصر المُنافسة بين الوليد الحلاني، ليليان نمري، طوني بارود، عباس جعفر، ودولي عياش.

أما مُقدمة البرنامج، أنابيلا هلال، فاختارت فُستانا أسود بفتحة جانبية طويلة من ناحية الساق، من دون أكتاف، مع حاملات رفيعة ربطتها خلف الرقبة.

يُذكر أن الموسم الحالي، شهد انسحاب الوزير ملحم الرياشي، والسياسية فيرا يمين، والتي كانت انسحبت في الحلقة الماضية قبل إعلان النتائج بوقت قليل لسبب شخصي وفق قولها.