شيرين رضا مصدومة من متابعيها.. وتتساءل: ايه كمية الغل ده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة المصرية شيرين رضا رسالة هجوم شديدة اللهجة إلى متابعيها على تويتر، عبّرت فيها عن استيائها من تعليقات وردود البعض التي تحمل في طياتها الكثير من الإهانة و"الشتيمة" بحد وصفها.

وقالت رضا "من شوية قررت اقرأ شوية من التعليقات على آخر تويتة!! ايه اللي حصل للناس إنها توصل لكمية الغل والحقد ده؟".

وتابعت: "ليه كل الشتيمة دي؟ إيه كمية السواد اللي جوا الناس دي؟ الحياة لا تحتمل هذا الكم من الغل، مش عاجبك كلامي، مش مهم، بس إنك تاخد من وقتك وتشتمني بكل الحقد ده، تبقي أنت أكيد مسكين!!".

وتفاعل أحد متابعي رضا، قائلاً: "معروف أن ده عالم افتراضي.. يعني حتى لو إنسان محترم بيجي على السوشيال ميديا يعمل فيها ابن حرام علشان يلم لايكات وفلورز وبيطلع أسوأ ما فيه".

واعتادت الفنانة المصرية شيرين رضا، إثارة الجدل بتغريداتها أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حيث سبق أن انتقدت صوت المؤذنين، وواجهت بسببه نقدًا لاذعًا من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض للفنانة رضا حاليًا فيلم "الضيف"، الذي تشارك فيه مع نخبة من نجوم السينما المصرية، على رأسهم خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، ومن تأليف إبراهيم عيسي، والإخراج لهادي الباجوري.