الفنانة نهي عابدين تنضم لأسرة مسرحية "الملك لير"   

أنضمت الفنانة نهي عابدين لأسرة مسرحية "الملك لير" التي يقوم ببطولتها يحيى الفخراني وتؤدي نهى دور الإبنة الصغرى التي يحبها والدها كثيرا بسبب نقائها. وتعتبر نهي هي الممثلة الثالثة التي تؤدي هذا الدور في المسرحية فسبق وأن قدمتها ريهام عبد الغفور وبعدها مروة عبد المنعم ، الجدير بالذكر أن نهى عابدين وقفت أمام يحيى الفخراني منذ 3 أعوام في مسلسل ونوس والذي حقق نجاحا كبيرا حين عرضه. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : أزمة صحيَّة تمنع يحيى الفخراني مِن الظهور في رمضان المقبل الفنان يحيى الفخراني يتراجع عن المشاركة في مسلسله الرمضاني الجديد

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