شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تكشف عن تفاصيل حياتها من منزلها فى برنامج "More About Rania" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا يوسف عن مفاجأة لجمهورها من خلال ظهورها في برنامج جديد بعنوان "More About Rania" والمقرر عرضه على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب وحساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه رانيا داخل منزلها وتكشف الكثير من أسرار حياتها. وفى سياق متصل تستعد رانيا لتصوير أول مشاهد مسلسل "ملايكة إبليس" الأسبوع المقبل، والعمل من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فى بطولته غادة عادل، إيمان العاصى، سلوى خطاب، محمود الليثى، كما انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى فيلم "دماغ شيطان"، بمشاركة باسم سمرة، ووليد فواز وسلوى خطاب، وتأليف عمرو الدالى واخراج كريم اسماعيل.

رانيا يوسف وكانت رانيا قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، زاعما أنها هى من تظهر خلال الفيديو، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وجاء فى البلاغ الذى تقدم بها المحامى شعبان سعيد أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وال"يوتيوب" يحتوى على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هى على خلاف الحقيقة.













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