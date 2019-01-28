شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. ندوة للنجم محمد صبحي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب بالنجم محمد صبحي في ندوة يديرها الدكتور عمرو دوارة بالقاعة الرئيسية يوم الأحد 3 فبراير الساعة الرابعة عصرا. يتحدث خلالها محمد صبحي في حوار مفتوح عن مشواره الفني وأهم المحطات في مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من نصف قرن . يذكر أن الفنان محمد صبحي يعرض حاليا مسرحية " خيبتنا " علي مسرحه بمدينة سنبل كما انه يجري بروفات مسرحيتين سيقدمهما مع " خيبتنا " هما " غزل البنات " التي قدمها من قبل في عدة مواسم عام 2018 ومسرحية جديدة يجري بروفاتها بعنوان " نجوم الظهر " ليكتمل بذلك موسم المسرح للجميع الذي قدمه من قبل في تسعينات القرن الماضي .

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