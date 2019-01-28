شكرا لقرائتكم خبر عن Aquaman يهزم The Dark Knight Rises فى عالم DC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت فيلم الأكشن والخيال العلمى Aquaman، على عرش أكثر أفلام عالم DC تحقيقاً للإيرادات العالمية، بعد اقتناص اللقب من فيلم The Dark Knight Rises الصادر عام 2012.

ونجح فيلم Aquaman فى تخطى حاجز المليار و90 مليون دولار عائدات إيرادات، ليتخطى المركز الأول الذى يتربع عليه فيلم Knight Rises منذ عام 2012 بعائدات وصلت إلى مليار و84 مليون دولار.



ترتيب افلام DC

وتمثلت إرباح فيلم Aquaman بـ 774 مليون دولار عالمياً و316 مليون دولار داخل أمريكا منذ عرضه فى أوائل ديسمبر الماضى.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.