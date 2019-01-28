شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول استعانة جنيفر أنيستون بساندرا بولوك لتكون "life coach" لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تستعين النجمة جنيفر أنيستون، بنجمة الاوسكار ساندرا بولوك لتكون "life coach" أو مدربة حياتيه لها؟ تساؤل أنتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية نشرته احدي المواقع ، إلا أن موقع "جوسيب كوب " بعد أن تواصل مع المتحدثه باسم أنيستون أكد أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات كاذبة، فساندرا وأنيستون اصدقاء منذ فترة طويلة لكن لم يصل الامر لتحول بولوك لـ "life coach" لجنيفر.

بدأت الشائعة بنشر موقع "heat" أن أنيستون تعتمد على صديقها ساندرا بولوك "كمعالجتها" لكي تساعدها في حل "أزمات الحياة" الخاصة بها و تأخذ أنيستون بنصائحها في كل شيء وذلك خلال الفترة الاخيرة.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب لأنيستون أن ساندرا بولوك تمتلك شخصية هادئة و حكيمة ومتوازنة ، و هي افضل شخص قادر علي مساعدة جنيفر لتتخطي أزماتها، وتجد أنيستون أن ساندرا من أكثر الأشخاص المقربين لها الذين عرفتهم على الإطلاق. "