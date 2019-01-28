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شكرا لقرائتكم خبر عن من القبلات للضحك.. لحظات "إنت ماشوفتهاش" فى حفل SAG Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع البعض أن كل لحظة بالحفلات الكبري يتم نقلها علي الهواء مباشرة لكن في الحقيقة أن الكواليس تضم الكثير من اللحظات المميزة و المذهلة، واليوم نكشف أجمل اللحظات بكواليس حفل "SAG Awards" لعام 2019 و التي اقيمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .
سجلت عدسات المصورين بحفل "SAG Awards " عددا من الصور خلال تقبيل كريستيان كارينو خطيبته النجمة العالمية ليدي جاجا خلال جلوسهم علي احدي الطاولات بالحفل ، كما ظهرت ليدي جاجا بعدد من الصور وهي تتبادل الحديث الضاحك مع نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر الذي شاركها بطولة فيلم " a star is born" .
في حين حرص الممثل فيجو مورتينسين على أن يتواجد بجانب النجمة العالمية إيمي آدمز خلال الحفل ليستمر حديثهما لعدة دقائق رصدتها عدسات المصورين .
وما لفت أنظار متابعي الحفل هو تداول علي المواقع الفنية المختلفة صورة النجمة العالمية باتريشيا كلاركسون وهي تضحك مع النجمة إنجيلا باسيت ، كذلك النجمتين ايما ستون و جوليا جارنر اللائى التقطت لهن عدد من الصور المذهلة بكواليس الحفل.
ايما ستون و جوليا جارنر
باتريشيا كلاركسون و إنجيلا باسيت
برادلي و ليدي جاجا
جاجا و برادلي
فيجو مورتينسين وإيمي آدمز
كارينو يقبل جاجا
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