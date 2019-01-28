نبيل الحلفاوي ينعي "طبيبة الأورام" هبة خفاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، طبيبة الأورام الشهيرة هبة خفاجي، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وعلق: "هبة خفاجي، ملاك الرحمة والعطاء، نبع الخير والنقاء، رحيلك الصادم أوجع القلوب وأدمع الأرواح، والله ما أنتِ إلا هذا كله، فهنيئا لك يا طيبة بالجنة بإذن الله".

دكتورة هبة خفاجي هي أستاذ الأورام بالقصر العيني، وصاحبة جمعية روح الخيرية، ورحلت عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضها لأزمة قلبية.