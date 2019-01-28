إلغاء عرض مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة في الإسكندرية لهذا السبب- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل ساعات قليلة من افتتاح "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، تم إلغاء العرض بعد وصول إخطار من الحماية المدنية بالمحافظة، بمنع العرض الذي كان من المفترض أن يبدأ مساء أمس الأحد 27 يناير ويستمر حتى 8 فبراير المُقبل.

العرض من بطولة فرقة الفنان أشرف عبدالباقي الجديدة ومن إخراجه، وكان قد حصل قبل سفره إلى الإسكندرية على تصريح من البيت الفني للمسرح بالموافقة على أيام العروض وجاهزية المسرح لذلك، وتفاجئ بهذا الإخطار، الأمر الذي أوقعه في موقف محرج مع الجمهور.

وذهب أشرف إلى محافظ الإسكندرية ومدير الأمن هناك في محاولة منه لإيجاد حل، إلا أنهما أكدوا له أن الأمر خارج عن إرادتهما؛ نظرًا لأهمية ودور الحماية المدنية في تأمين المنشآت الحيوية.



وحرص أشرف عبدالباقي مع أعضاء فرقته على التواجد في موعد العرض داخل مسرح بيرم التونسي، في استقبال الحضور للاعتذار لهم بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن المسرحية تُعرض يوميًا على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة بشكل يومي في إجازة منتصف العام.

"مسرحية كلها غلط" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتُعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين ولندن.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، إنتاج شركة وورك شوب لأشرف عبدالباقي.