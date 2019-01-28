ديانا حداد كتبت - إيمان العوضي : نشرت المطربة ديانا حداد صورة قديمة لها من طفولتها برفقة والدتها الراحلة، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت ديانا على صورتها قائلة: "طول عمري شقية وبحب التصوير وعلى فكرة أنا اللي فوق.. بس الفرق كان وجود أمي بحياتي بهاك الأيام.. اللي حضنها بيسوى العالم كله إن شاء الله هي بمكان أافضل.. ألف



يذكر أن أخر أعمال ديانا حداد أغنية "دخيلك"، التي طرحتها مؤخرًا كأغنية منفردة علي طريقة الفيديو كليب بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كلمات د. مانع بن سعيد العتيبة، ألحان كانو، وإخراج جاسم الجاسمي.

شاهد فيديو كليب دخيلك من هنا...



فكرة أنا اللي فوق.. بس الفرق كان وجود أمي بحياتي بهاك الأيام.. اللي حضنها بيسوى العالم كله إن شاء الله هي بمكان أافضل.. ألفرحمة تنزل على روح حبيبتي الغالية".يذكر أن أخر أعمال ديانا حداد أغنية "دخيلك"، التي طرحتها مؤخرًا كأغنية منفردة علي طريقة الفيديو كليب بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كلمات د. مانع بن سعيد العتيبة، ألحان كانو، وإخراج جاسم الجاسمي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة نادرة لديانا حداد من طفولتها برفقة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.