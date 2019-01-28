شاهد.. تامر عاشور يروج لألبومه الجديد.. والجمهور: "هنقطع شرايينا"

كتبت - إيمان محمد

روج المطرب تامر عاشور لألبوم "أيام" الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتب "عاشور" في تدوينة عبر صفحته مقطعًا من إحدى أغنياته الجديدة بالألبوم قائلًا: "معلش أنا عارف إني بتتاقل

عليك"، وتفاعل الجمهور مع المنشور قائلين: "هنقطع شرايينا".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور ألبوم "خيالي" الذي تم طرحه عام 2017، وحقق نسب مشاهدة عالية.