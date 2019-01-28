شاهدوا عقيل الرئيسي يحرج زوجته بكلماته: تاكل الأخضر واليابس.. هل أعلن عن حملها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:27 مساءً -

صدم النجم الكويتي عقيل الرئيسي زوجته فرح الهادي بتصرفه العفوي في أحدث ظهور لهما، حيث أثار جدلاً كبيراً بسبب كلماته التي جعلت البعض يظنون أنها حامل.

وكان عقيل الرئيسي وفرح الهادي يتناولان الطعام، وكالعادة أظهر النجم الكويتي عدم إجادته للغة الإنجليزية عندما طلب من زوجته أن تقرأ اسم المطعم المكتوب بحروف أجنبية، ثم أحرج زوجته لأنها تناولت الكثير من الطعام، وقال بسخرية: “لهذا السبب يسألونني لماذا أنحف؟ لأنني لا أكل جيداً”.

لكن، فرح الهادي عندما طلبت منه ألا يتذوق بعض الأطباق قبلها حتى تأكل منها هي أولاً، وبدت كأنها تستسيغ تناول بعض الأكلات بعينها، ليقول زوجها بمزاح: “أم فهد كلشي تاكل الأخضر واليابس”.. فظن البعض أنه يقصد أن زوجته حامل ولهذا تأكل كثيراً بشراهة دون أن تترك له شيئاً.

لكن الفنان الكويتي الشاب كان على الأرجح يمازح زوجته ولم يعلن عن حملها دون قصد.