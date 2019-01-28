شاهدوا سعد لمجرد يتعرض لإصابة في وجهه على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:27 مساءً -

نشر النجم المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو من كواليس التصوير لكليب جديد، تعرض خلاله لموقف موجع على حسابه الخاص بتطبيق انستجرام. وظهر سعد في المقطع، وهو يرتدي قبعة صوفية وكنزة رياضية واسعة، وخلال وقوفه أمام الكاميرا اقترب رجل يحمل ” الكلاكيت ” وعندما أراد أن يعلن عن بدء التصوير أصاب سعد في أنفه بطريقة طريفة. وزعج هذا الأمر سعد لمجرد، كما ظهر بالفيديو وتوقف عن التصوير .

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