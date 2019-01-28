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كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:27 مساءً -
نشرت إحدى الصحف العالمية تقريرا أفادت فيه أن مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام رفضت علاقة ابنها بروكلين بيكهام من النجمة ريتا أورا.
وأشارت هذه الصحف إلى أن “بروكلين” كان بعلاقة سرية مع “ريتا أورا” حينما كان بعمر الـ 18، حيث رُصِدَا متشابكي الأيدي خلال موعدهما العاطفي في نوتينغ هيل في شهر أيار/مايو 2017.
ورغم علاقتهما القوية، إلّا أن “فيكتوريا بيكهام” أنهتها حالما لاحظت الرسائل الغرامية التي تبادلها، فهي تعتبر “أورا” مصدر تضليل لولدها، كما أن فارق السن بينهما أخافها كثيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا بيكهام تمنع ابنها من مواعدة هذه الفنانة.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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