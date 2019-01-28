فيكتوريا بيكهام تمنع ابنها من مواعدة هذه الفنانة.. والسبب!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يناير 2019 12:27 مساءً -

نشرت إحدى الصحف العالمية تقريرا أفادت فيه أن مصممة الأزياء العالمية ​فيكتوريا بيكهام​ رفضت علاقة ابنها بروكلين بيكهام من النجمة ريتا أورا.

وأشارت هذه الصحف إلى أن “بروكلين” كان بعلاقة سرية مع “ريتا أورا” حينما كان بعمر الـ 18، حيث رُصِدَا متشابكي الأيدي خلال موعدهما العاطفي في نوتينغ هيل في شهر أيار/مايو 2017.

ورغم علاقتهما القوية، إلّا أن “فيكتوريا بيكهام” أنهتها حالما لاحظت الرسائل الغرامية التي تبادلها، فهي تعتبر “أورا” مصدر تضليل لولدها، كما أن فارق السن بينهما أخافها كثيرا.