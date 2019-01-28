“المحارب” يعود إلى الصدارة في تركيا!

متابعة بتجــــــــــــــرد: تصدّر مسلسل “المحارب” نسب المشاهدة للأسبوع الماضي بين المواد الإعلامية التي تعرض عبر الشاشات التركية.

وحلّ في المركز الثاني مسلسل “لا تترك يدي”، وبعده مسلسل “أطفال الأخ”، أما مسلسل “لتر من الدموع” فحل رابعًا، قبل مسلسل “لا تبكي يا أمي” الذي جاء في المركز الخامس.

وبذلك يكون مسلسل “المحارب” قد عاد إلى المرتبة الأولى في تركيا بعد أن غاب عنها خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على أثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته