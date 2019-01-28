سيلين ديون تثير الجدل بإحدث ظهور لها.. شاهد صورها!

متابعة الخليج 365: أثارت النجمة العالمية سيلين ديون، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار صور جديدة لها ظهرت عليها فيها علامات الكبر بشكل واضح.

وتبلغ سيلين ديون من العمر 50 عامًا وهي أم لثلاثة أبناء رينيه والتوأم ايدي ونيسلون، وقد تساءل بعض الناشطين الإلكترونية عن سبب عدم لجوئها إلى عملية شد الوجه والوتوكس لإخفاء علامات الشيخوخة.

وتتواجد سيلين ديون حاليًا في فرنسا من أجل حضور فعاليات أسبوع الموضة في باريس برفقة ابنها الأكبر انجليل من زوجها رينيه أنجيليل الذي توفي منذ سنوات بعد صراع مع مرض سرطان الحنجرة.