بلقيس تتألق جمالًا وأناقة في أحدث صورها

متابعة الخليج 365: شاركت النجمة بلقيس فتحي الجمهور بصور من أحدث إطلالة لها وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتألقت بلقيس في الصور بفستان من اللون الأسود أبرز أناقتها فبدت بغاية الجمال وحصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات التي أثنوى فيها محبوها على إطلالتها الراقية.
على صعيد آخر، تحيي بلقيس فتحي حفل افتتاح بطولة “الجولف” المقرر أن يقام في مدينة جدة يوم 1 شباط/فبراير المقبل.
الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية “قالوا أشياء” التي أطلقتها مؤخرًا وحققت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع “يوتيوب” العالمي.
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