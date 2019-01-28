برادلي كوبر يستقبل ليدي جاجا بحفاوة بالغة أمام النجوم – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــــرد: استقبل النجم العالمي برادلي كوبر، بطلة فيلمه A Star Is Born، المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا بحفاوة بالغة في القاعة التي يقام فيها حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS 2019.
وظهرت ليدي جاجا والسعادة واضحة على ملامح وجهها لدى لقائها مع برادلي كوبر الذي شاركها الغناء في حفلها الأخير في لاس فيغاس، حيث قدما معًا أغنية Shallow التي تضمنها فيلمها.
الجدير ذكره أن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS في دورته الـ25 حضره نخبة من أهم الممثلين والفنانين في العالم.
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