أنغام تطرح ألبومها الجديد في هذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــــــرد: حدّدت النجمة المصرية أنغام مطلع شهر شباط/فبراير المقبل لطرح ألبومها الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية.
الألبوم الجديد يتضمن 14 أغنية منوعة، ولم وتحدّد أنغام اسمًا له حتى الآن على أن تسلّم الماستر الخاص به إلى شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الجدير ذكره أن أنغام انشغلت طيلة الفترة الماضية بتسجيل أغاني الألبوم المتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا لدى إصداره.
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