رامي مالك يفوز بجائزة أفضل أداء تمثيلي – بالصور

متابعة الخليج 365: فاز النجم المصري رامي مالك بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS في دورته الـ25.

وأعرب مالك عن سعادته بحصوله على جائزة نقدية ففور صعوده إلى المسرح غصّت صالة الحفل بتصفيق حارّ من الحاضرين من نجوم ونجمات هوليوود.

وظهر رامي مالك على هامش الحفل وهو يحمل الجائزة ويلتقط بعض الصور التذكارية له على السجادة الفضية التي أقيمت للاحتفال باليوبيل الذهبي للمهرجان.

الجدير ذكره أن أحداث فيلم Bohemian Rhapsody تدور حول قصة الأغنية التي تحمل الاسم نفسه وكتبها فريدي مركيوري وغنتها فرقة Queen الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي أحد اعضاء الفريق الاساسيين.