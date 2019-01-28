حاتم العراقي يقدم "سهراية" على "إم بي سي العراق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيخوض الفنان العراقي، حاتم العراقي، الملقب بـ"عندليب الأغنية العراقية"، تجربته الإعلامية الأولى، من خلال تقديم برنامج "سهراية" على الشاشة التلفزيونية الجديدة قناة "mbc العراق".

ويقوم حاتم العراقي باستضافة مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية على مدار حلقات تلفزيونية، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من الأغنيات إلى جانب غناء كل ضيف أعماله الخاصة برفقة الفرقة الموسيقية الموجودة في استوديو التصوير، والمكونة من أهم عازفي الأغنية والموسيقى العراقية.





وعبّر حاتم العراقي عن سعادته بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج "سهراية" برفقة المخرج العراقي المتميز أوس الشرقي، والتي ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية، مؤكدا أن البرنامج يحمل بين طياته العديد من الأمور المهمة التي سيخوض بها مع ضيوفه من الفنانين العراقيين، ليكون برنامجا ممتعا يحمل أنواع الفن العراقي الأصيل وتجربة الشباب فيه، وتنوع واختلاف الموسيقى والمواويل، حيث قال: "سهراية.. برنامج فني غنائي، سأستضيف فيه نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو"، وأضاف: "البرنامج يحمل ما بين الدردشة العفوية، والدندنة على مسرح الاستوديو، وتفاعل الجمهور، وسيحظى المشاهد بجرعة طربية خاصة، إلى جانب التعرُّف على جوانب عدّة من حياة الفنان الضيف"، مؤكداً استمتاعه بالتجربة.

يذكر أن البرنامج سيبدأ عرضه مع بداية بث القناة التلفزيونية الجديدة "mbc العراق" في سماء البث العراقي والعربي.