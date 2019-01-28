فيلم الرعب "جلاس" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل فيلم الإثارة والرعب "جلاس" صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، للأسبوع الثاني على التوالي، بإيرادات بلغت 19.1 مليون دولار، بطولة بروس ويلز، وصمويل جاكسون، وجيمس مكافوي، وأنيا تيلور، من إخراج إم.نايت شيامالان.
وحافظ الفيلم الكوميدي "رأسا على عقب" (أبسايد) على المركز الثاني، الذي احتله الأسبوع الماضي، بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار، بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برجر.
واحتل فيلم الحركة والمغامرة "الرجل المائي" (أكوا مان) المركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات 7.4 مليون دولار، بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.
وجاء في المركز الرابع فيلم المغامرة الجديد "الطفل الذي سيكون ملكا" (ذا كيد هو وود بي كينج"، بإيرادات بلغت 7.3 مليون دولار، بطولة لويس آشبورن سركيس ودينيس جوف ودين تشاومو ومن إخراج جو كورنيش.
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان.. إنتو ذا سبايدر فيرس) بالمركز الخامس، محققا 6.15 مليون دولار.
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