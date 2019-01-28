رولا خرسا تفسّرُ حقيقة وضعها للحِجاب.. وتؤكّد: زواجي لا يؤثّر على عملي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّتْ الإعلامية المصرية، رولا خرسا، على حالة الجدل، التي أُثيرتْ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسب ظهورها بالحِجاب في مدينة الإسكندرية، حيث أشاع البعض، أنّها ارتدته بشكل رسميّ، كما تحدّثتْ عن هذا الموضوع بصفة عامّة.

وبشأن ابتعادها في الفترة الأخيرة، عن برامج "التوك شو"، أكّدتْ خرسا لـ"فوشيا"، بأنّها اتّجهتْ إلى الكتابة، مشيرةً، إلى أنّ كتاباتها أصبحتْ تُنشر في العديد من الصّحف مثل "المصري اليوم"، ومجلة "نص الدنيا"، كما ستصدر بعض الكتب، خلال الفترة المُقبلة.

وتحدّثتْ الإعلامية المصرية أيضًا، عن تفاصيل زواجها الأخير، وكذلك مدى تأثير زوجها، على ظهورها إعلاميًا.