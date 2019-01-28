ريم النجم تكشفُ حقيقة جنسيّتها السّعوديّة.. وتؤكّد: لا أتعمّد الدّلع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفتْ المذيعة الكويتية، ريم النجم، تعمّدها الدّلع الزّائد، عبر صفحاتها على مواقع السوشال ميديا، موضّحةً، أنّها تتعامل بطبيعية، وعفوية مع جمهورها، وأحيانًا أخرى، تتحدّث بجديّة في الموضوعات، التي تحتاج لذلك.

وأكّدتْ في مقابلة تلفزيونية، أنّ العفوية لم تضرّها بشيء، ولن تتقمّص شخصية أخرى غير شخصيتها، حتى تُرضي الناس، مشيرةً، إلى أنّ متابعيها على "سناب شات"، يعرفونها جيدًا، ولكنّ التعليقات السلبية، تأتي عند رفع فيديوهاتها على "يوتيوب".

وأضافتْ المذيعة الكويتية، أنّها عندما تكون سعيدة، وإيجابية، تتحدّث بشكل مرح مع الجمهور، والبعض يراه "دلع مستفز"، مؤكّدةً، أنّ الدّلع صفة ليست سيئة بالفتاة، ولا تضايقها.

ونفتْ ريم النجم، ما تردّد حول تصريحها، بأنّ أصولها سعودية، هدفه التقرّب من أهل المملكة، وتحقيق مزيد من الشعبية على حسابهم، مؤكّدةً، أنّها تحمل الجنسية السعودية، ورفضتْ الإفصاح عن الأمر، لأنّها واثقة من نفسها، ولم ترد على تكذيب البعض لها، فيما يخصّ هذا الأمر.

وأوضحتْ، أنّ والدها سعوديّ، ووالدتها كويتية، وأنّها حصلتْ على الجنسية الكويتية، بعد ارتباطها برجل كويتيّ، وإنجابها منه.

ونفتْ ريم النجم، نيّتها رفع دعوى قضائية، على إحدى الفنانات الشّهيرات، بعدما أخذتْ منها 1000دينار كويتيّ، ورفضتْ أنْ تردّها، موضّحةً، أنّها لا تريد التحدّث بهذا الأمر، ولن ترفع دعاوى، وستتركها إلى الله، لأنّها كشفتْ كم هي رخيصة.