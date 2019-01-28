متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمّم الأزياء المصريّ، بهيج حسين، عن موقف جمعه بمواطنته الفنانة الكبيرة، رجاء الجداوي، كان سببًا في دخوله مجال تصميم الأزياء وشهرته الحالية.
وقال بهيج لـ"فوشيا"، إنّ أوّل فستان صممّه، اشترته منه رجاء الجداوي، وظهرتْ به الفنانة، سلوى خطاب، في مسلسل "رأفت الهجان"، مشددًا على ضرورة إقامة أسبوع الموضة في مصر، ليكون مشابهًا لأسبوع باريس.
وتحدّث المصمّم المصريّ، بهيج حسين أيضًا، عن العراقيل التي تواجه إنشاء رابطة لمصمّمي الأزياء المصريين، بالإضافة إلى دور المصمّم العالميّ، هاني البحيري، في تكوين هذه الرابطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بهيج حسين: رجاء الجداوي وراء شهرتي.. وأساند هاني البحيري في هذا الشّأن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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