شكرا لقرائتكم فيلم لبناني وآخر سوري بالقائمة النهائية لجوائز الأوسكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الفيلم اللبناني "كفرناحوم" للمخرجة، نادين لبكي، إلى القائمة النهائية لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، التي ضمت خمسة أفلام.

وضمت القائمة أفلام "حرب باردة" (كولد وور) من بولندا و"روما" من المكسيك و"لصوص المتاجر" (شوب ليفترز) و"لا تنظر بعيداً" (نيفر لوك أواي) من ألمانيا.

وقالت لبكي لرويترز الثلاثاء، بعد إعلان القائمة، إن هذا الاختيار يمثل انتصاراً كبيراً لأطفال الشوارع الذين مثلوا في الفيلم.

واستعانت المخرجة بأطفال شوارع لسرد حكاية طفل عمره 12 عاماً يحاول التصدي لإجبار شقيقته على الزواج فور بلوغها.

كما وصل فيلم "عن الآباء والأبناء" للمخرج السوري، طلال ديركي، إلى القائمة النهائية للأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وكانت السلطات الأميركية قد امتنعت عن إصدار تأشيرة دخول لمخرج الفيلم، الذي يعيش حالياً في ألمانيا، لكنها عادت ومنحته إياها منتصف يناير/كانون الثاني.

كذلك يتنافس ضمن القائمة النهائية لأفضل فيلم وثائقي طويل فيلمان من بريطانيا وفيلمان من الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إعلان الفيلم الفائز في كل فئة من جوائز الأوسكار في دورتها الحادية والتسعين خلال حفل يقام الأحد 24 فبراير/شباط في هوليوود، وتذيعه قناة (إيه.بي.سي) الأميركية على الهواء في معظم دول العالم.