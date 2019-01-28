شكرا لقرائتكم خبر عن "عريس يا أبوى".. أشهر من أدين دور العانس من زينات صدقى لهند صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حملة جديدة تحمل شعار "خليها تعنس"، في دعوة منهم لمقاطعة الزواج بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة به والتي تشمل "شبكة ومهر وشقة" وهو ما أثار غضب الكثيرين من الفتيات والسيدات فيما لاقى استحسان وتأييد الشباب من الرجال يقدم الخليج 365 صورة العانس في السينما المصرية وأشهر النجمات اللاتي لعبن تلك الشخصية الثرية بالكوميديا أجيانا والألم في أحيانا اخري لما يمارسه المجتمع علي من تمنح هذا اللقب ..

وشخصية العانس في السينما المصرية لم تقتصر فقط علي الدميمة أو سيئة المظهر ولكنها في أفلام كثيرة تكون سيدة تتمتع بالجمال وتحمل شخصية قوية وقدمت هذه الشخصية زينات صدقي وهند صبري ونبيلة السيد ويسرا وسناء جميل وقدم المخرج محمد أمين في فيلمه " بنتين من مصر" صورا مختلفة للعنوسة في الفيلم الذي قامت ببطولته زينة وصبا مبارك .



العوانس في السينما والتليفزيون

زينات صدقي بخفة ظلها كانت الاشهر في تقديم هذه الشخصية واستطاعت أن ترسم ضحكات وابتسامات واسعة على وجوه المشاهدين بتجسيدها الدائم في أكثر من عمل لهذه الشخصية واشهرها فيلم " ابن حميدو " ويعود ارتباط زينات صدقي بهذه الشخصية منذ رشحها نجيب الريحاني لأداء دور العانس لأول مرة في أحد مسرحياته وبعدها صارت زينات مرجعاً للطريقة الأمثل لأداء دور العانس بنكهة كوميدية كما قدمته زينات صدقي في فيلم " شارع الحب " بشخصيتها الشهيرة " سنية ترتر "

الفنان القديرة سناء جميل ابدعت في فيلم " بداية ونهاية " قصة الكاتب والاديب العالمي نجيب محفوظ في تقديم نفس الدور وكانت شخصية نفيسة واحدة من الصور التي قُدمت بها العانس غير أنها كانت أكثر تأثيراً إذ كان فشل الشابة التي حرمت نعمة الجمال في العثور على زوج سببا في كل التحولات التي مرت بها الشخصية بعد ذلك وسعت بكل الطرق لأن تثبت لنفسها أنها مرغوبة وأن من حقها أن تحب حتى وإن قادها ذلك لطريق الدعارة لتنغمس فيه تماماً حتى يُكتشف أمرها وتكتب نهايتها ونهاية الفيلم.



زينات صدقي اشهر عانس في السينما

استمر ظهور شخصية العانس في السنيما المصرية ودائما ما كانت تقدم بشكل كوميدي ساخر وقدمتها مثلا الفنانة ليلي فهمي في فيلم " واحدة بواحدة " مع النجم عادل امام كما برعت في تقديمها الفنانة نبيلة السيد في فيلم "غريب في بيتي" في محاولاتها لإقناع سعاد حسني بأن تترك نفسها للحب ولكنها ابدعت في تقديم نفس الشخصية في فيلم " البحث عن فضيحة " وكلنا يتذكر جملتها الشهيرة " عريس يا ابوي " .

ولكن يأتي فيلم " بنتين من مصر " ليكون الأهم في السينما المصرية من ناحية تقديم هذه القضية من جميع الزوايا ومناقشة " العنوسة " باشكال مختلفة فالفيلم طرق أبواباً لم يفكر أحد في طرقها كمجموعات دعم الفتيات اللاتي لم تتزوجن ومحاولاتهن التأقلم مع الواقع من خلالها وكذلك فكرة كشف العذرية التي يفكر فيها بعض الشباب لضمان حُسن أخلاق الزوجة والفيلم لعبت بطولته كل من صبا مبارك وزينة، وكتبه وأخرجه محمد الأمين.



نبيلة السيد صاحبة اشهر جملة عريس يا ابوي

الفنانة عبلة كامل كانت ايضا من نجمات تقديم دور العانس من أشهر فدور "وداد" فى فيلم هيستريا وخفة ظلها مع أحمد ذكى ودورها أيضا فى مسلسل "امرأة من زمن الحب ورد فعلها الشهير عندما اخبرتها الفنانة سميرة أحمد أن هناك عريس يطلبها للزواج بجملتها الشهيرة" معقول؟؟ أنا جالى عريس؟"

ولعل ما قدمته الفنانة هند صبرى فى مسلسل "عايزة اتجوز" هو تفصيل واضح لحياة الفتاة العانس والتى تبحث بشكل دائم عن العريس المناسب لها فمن خلال حلقات المسلسل تمكنت هند صبرى من الوقوف على أشهر المواقف التى تتعرض لها كل فتاة فى مثل سنها .



فيلم بنتين من مصر اشهر فيلم قدم القضية

واستمر تقديم هذه الشخصية وبرعت في تقديمها أيضا إحسان الشريف في فيلم " الطريق المسدود" عام 1958 وسناء يونس في "ريا وسكينة " 1983 وقدمت دور إمرأة عانس نصابة وعنيفة ونجمة إبراهيم فيأكثر من فيلم منها " 4 بنات وضابط" عام 1954 و"بيت الطالبات" 1967 و"بيت القاصرات" 1984 وكانت دائما تكون ملامح شخصيتها دور إمرأة عانس تمارس القسوة ضد البنات وتمارس نوع من الحرمان العاطفي ضدهم كنوع من الحرمان الذي تعرضت له .

كما قدمته مديحة يسري في "تحياتي لأستاذي العزيز" عام 1981 وقدمت دور ناظرة مدرسة بنات داخليةوشاركت ايضا الفنانة يسرا في تقديم الشخصية في فيلم " الراعي والنساء" وقدمتها سهير المرشدي في فيلم " رغبة متوحشة " كما قدمته سهير الباروني في أكثر من عمل وأيضا برعت في تقديمه عائشة الكيلاني.