شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الممثل الأمريكى آلان ألدا بجائزة عن مجمل أعماله بحفل ممثلى الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الممثل الأمريكي المخضرم آلان ألدا بجائزة عن مجمل أعماله أمس الأحد، خلال حفل جوائز نقابة ممثلى الشاشة تكريما لمسيرته الفنية التي بدأها قبل 60 عاما، واشتهر فيها بشخصية الكابتن خفيف الظل بنجامين فرانكلين "هوكآي" بيرس في المسلسل الكوميدي "ماش" الذي عرضته شبكة "سي.بي.إس" بدءا من سبعينات القرن الماضي وتدور أحداثه خلال الحرب الكورية.

وخلال حفل نقابة ممثلي الشاشة الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس، قدم النجم توم هانكس الجائزة لألدا الذي يبلغ من العمر 82 عاما، والذي شاركه بطولة أحد أفلامه، وقال ألدا بعد تسلمه الجائزة وسط تصفيق الحضور الذين وقفوا لتحيته "أدرك الآن أكثر من أي وقت مضى كم الفخر الذي أشعر به لكوني جزء من أسرة الممثلين".



الان الدا

وكتب ألدا وأخرج العديد من حلقات مسلسل "ماش"، وشاهد قرابة 106 ملايين شخص الحلقة الأخيرة من المسلسل عام 1983 وهو رقم قياسي لعدد مشاهدي أي محتوى تليفزيوني في الولايات المتحدة واستمر لـ3 عقود.

وقدم ألدا الذي أعلن إصابته بمرض الشلل الرعاش "باركينسون" قبل 3 أعوام عددا من الأدوار في برودواي وعلى شاشة السينما والتليفزيون بما في ذلك مشاركته في موسمين من المسلسل الشهير "ذا وست وينج الجناح الغربي".

وفاز آلان ألدا بجائزة إيمي 6 مرات بينها 5 جوائز عن دوره في مسلسل "ماش"، وفي السينما، ترشح لجائزة أوسكار عام 2004 عن دوره في فيلم "ذي أفياتور الطيار" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.