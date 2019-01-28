شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث "بيطير فوق المايه" استعدادا لفيلمه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الممثل العالمى كريس هيمسوورث صاحب شخصية Thor الشهيرة حالة من السلام النفسى، استعدادا لفيلمه Dhaka الجديد، وينتقل من بلد إلى آخرى رحلة يستمتع بها.

ونشر THOR صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى، وهو يقفز فى الماء من إحدى عطلاته الأخيرة فى تايلندا.





وينشر هيمسوورث من حين لآخر، صور وفيديوهات يشارك بها جمهورها من مواقع مختلفة، فنشر الأسبوع الماضى فيديو أثناء قيامه بتدريباته لرفع لياقته البدنية، ومنذ أيام نشر فيديو آخر من إحدى مبارياته فى تايلاند التى ظهر فيها بشكل سيئ عكست مهاراته فى التمثيل بشكل كبير.



كريس هيمسوورث

ومن المقرر أن يطرح فيلم Dhaka الجديد عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، وستدور أحداثه حول مغامراته لتحرير صبى هندى مختطف يتم إخفاؤه فى مدينة دكا، ومغامراته لاسترجاعه مرة أخرى مرورا بالكثير من المواقف الشجاعة، بالإضافة إلى صراعه الداخلى بين العاطفة والتراجع عن المهمة.