شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يقابل محمد رجب فى "علامة استفهام" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان محمود البزاوى تصوير أولى مشاهده فى مسلسل "علامة استفهام" بطولة الفنان محمد رجب، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجى، ويجسد البزاوى شخصية جديدة عما قدمه فى الفترات الماضية، خاصة أن المسلسل يحمل الكثير من المفاجآت فى أحداثه.

مسلسل "علامة استفهام" يشارك فى بطولته هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، إدوارد، كوكى، وعدد آخر من الفنانين، ويعود رجب بهذا العمل إلى الدراما بعد غياب 11 عاماً منذ تقديمه مسلسل "أدهم الشرقاوى" الذى خاض من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

يشار إلى أن محمود البزاوى تألق العام الماضى بشخصية اللواء "صلاح الطوخى"، الذى قدمها فى مسلسل "كلبش" ، بطولة النجم أمير كرارة، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.