شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك "بيتحامى" فى أشقائه بفيلمه الجديد HOBBS & SHAW والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوال تاريخه السينمائى والدرامى، دائماً ما يلجأ الأبطال والممثلون للحماية بالممثل العالمى داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، ضمن حبكات التمثيل لضخامته ولياقته البدنية، وللمرة الأولى يتباهى الأول بأشقائه ضمن أحداث فيلم الأكشن المرتقب HOBBS & SHAW.

وفى منشور لبطل الأكشن "ذا روك" كشف به عن بعض تفاصيل وملامح الفيلم الجديد، المقرر له أن تدور أحداثه فى موطنه الأصلى بالفيلم مدينة "ساموا" التى يعيش بها 4 من أشقائه يستخدمهم لمساعدته فى صد الهجوم الذى سيتعرض له.



ذا روك

ونشر "ذا روك" صورة له بجوار أشقائه الـ4 عبر حسابه الشخصى وكتب قائلاً "الأخوة هوبز، فى مدينة ساموا، لدينا كلمة تعنى كل شيء لنا وهى العائلة، اسمى لوك هوبز، وهؤلاء اشقائى الأربعة، عائلتى وبلدى ايضاً".

وأضاف "جونسون"، يعيش جميعهم فى ساموا الغربية حيث يمتلكون ويشتغلون فى جمارك هوبس، وهو متجر سابق غير قانونى، وهو الآن عمل تجارى شرعى، حيث يبنون وينقلون سيارات مخصصة فى جميع أنحاء العالم، فى ساموا لدينا قول أخر وهو "عندما تقاتل واحداً تحاربنا جميعاً".



ذا روك مع اشقائه

الفيلم الجديد يضم جونسون وستاثام والمقرر أن تكون أحداثه مشتقة من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الجزء الجديد بدون بطل السلسلة "فان ديزل".

يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.