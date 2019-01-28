أكرم حسني يحتفل بوصول "أبو شنب" لمليون مشاهدة في 9 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل الفنان أكرم حسني بنجاح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أبو شنب"، والتي حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
ونشر "أكرم" صورة من الأغنية، معلقًا: "الحمد لله.. أول مليون مشاهدة في تسع ساعات فقط (أبو شنب)".
شخصية "أبو شنب" هي الشخصية التي يشارك بها أكرم حسني في حملة توعية لتحديد النسل، تحت عنوان "اتنين كفاية".
يعيش الفنان أكرم حسني حالة من النشاط الفني، إذ يشارك في فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، كما يشارك كضيف شرف بأحداث فيلم "نادي الرجال السري"، الذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض المصرية.
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