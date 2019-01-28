في 5 أيام.. إيرادات "نادي الرجال السري" تتجاوز 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فيلم "نادي الرجال السري"، تحقيقه لإيرادات مرتفعة، منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 23 يناير الجاري.

ونجح الفيلم في الحصول على المركز الأول، ليزيح فيلم "122" بطولة الفنان طارق لطفي عن صدارة شباك التذاكر، وحقق في خامس أيام عرضه، أمس الأحد 27 يناير إيراد بلغ مليون و807 آلاف و850 جنيهًا، لتصل إيراداته في خمسة أيام إلى 10 ملايين و686 ألفًا و833 جنيهًا.

"نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، نسرين طافش، بيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله.