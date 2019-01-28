نسرين طافش توجه رسالة لـ"ماجد الكدواني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها مع الفنان ماجد الكدواني، من كواليس فيلم "نادي الرجال السري"، الذي يُعرض حاليا في دور العرض السينمائي.
وعبرت نسرين عن سعادتها بنجاح الفيلم موجهة رسالة حب لماجد الكدواني، وكتبت: "سعيدة جدا بأصداء نجاح فيلم نادي الرجال السري وسعيدة بمحبتكم وبكل رسائلكون و تعليقاتكون وتغريداتكون الجميلة".
وتابعت: "الصورة من كواليس الفيلم مع العزيز ماجد الكدواني ذو الموهبة الإستثنائية.. إنسان راقي وواعي.. كل الحب والتقدير".
يُذكر أن "نادي الرجال السري" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوي.
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