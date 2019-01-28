- 1/2
- 2/2
تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لاستقبال حفلين شعريين للشاعر عمرو حسن، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 فبراير الساعة الرابعة عصرًا والسابعة مساءً على مسرح الحكمة بساقية الصاوى.
ويذكر أنه كان أصدر الشاعر عمروحسن 4 دواوين شعرية هى: المهنة برقص وسيلفى وناس كافيه خلال الأعوام الماضية وحاليًّا صدر له ديوان "الوردة البلاستيك"، حققت أعماله نجاحًا كبيرًا ودخلت
كما قام عدد من المطربين بغناء أغانى من أعماله أبرزها مؤخرًا أغنية "البنت اللى سهرانة" والتى قامت بغنائها الفنانة حنان ماضى وعلى الألفى، كما يتعاون عمرو خلال الفترة القادمة مع عدد من الفنانين فى مجموعة من الأعمال الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. عمرو حسن يحيي حفلين بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.