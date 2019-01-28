الجمعة.. عمرو حسن يحيي حفلين بساقية الصاوي

كتبت - إيمان محمد

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لاستقبال حفلين شعريين للشاعر عمرو حسن، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 فبراير الساعة الرابعة عصرًا والسابعة مساءً على مسرح الحكمة بساقية الصاوى.

ويذكر أنه كان أصدر الشاعر عمرو

حسن 4 دواوين شعرية هى: المهنة برقص وسيلفى وناس كافيه خلال الأعوام الماضية وحاليًّا صدر له ديوان "الوردة البلاستيك"، حققت أعماله نجاحًا كبيرًا ودخلتضمن قائمة الأعمال الأعلى مبيعًا.

كما قام عدد من المطربين بغناء أغانى من أعماله أبرزها مؤخرًا أغنية "البنت اللى سهرانة" والتى قامت بغنائها الفنانة حنان ماضى وعلى الألفى، كما يتعاون عمرو خلال الفترة القادمة مع عدد من الفنانين فى مجموعة من الأعمال الجديدة.