عبير صبري تستعد لتصوير "هوجان" لتخوض به المارثون الرمضاني المقبل

كتبت - إيمان محمد تستعد الفنانة عبير صبري​، لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، وذلك بداية شهر فبراير المقبل ومن المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل. المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل. ويذكر أن "هوجان" تأليف محمد صلاح العزيب وإخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وعبير صبري وصلاح عبدالله ورياض الخولي وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبدالرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.

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