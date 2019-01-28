بالفيديو.. حماقي يتصدر تريندات السوشيال ميديا.. تعرف على السبب

تصدرت أغنية "م البداية" للمطرب محمد حماقي، تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد تحقيقها 3 ملايين ونصف مشاهدة عقب طرحها بأربعة أيام عقب موقع الفيديوهاتالعالمي "يوتيوب".
يذكر أن "حماقي" كان طرح ألبومه الجديد ظهر الخميس الماضي، وتعاون في ألبوم "كل يوم من ده"
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