بالفيديو.. حماقي يتصدر تريندات السوشيال ميديا.. تعرف على السبب

كتبت - إيمان محمد

تصدرت أغنية "م البداية" للمطرب محمد حماقي، تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد تحقيقها 3 ملايين ونصف مشاهدة عقب طرحها بأربعة أيام عقب موقع الفيديوهات

العالمي "يوتيوب".

يذكر أن "حماقي" كان طرح ألبومه الجديد ظهر الخميس الماضي، وتعاون في ألبوم "كل يوم من ده"

مع باقة كبيرة من الشعراء، منهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، ومن الملحنين تامر علي، عمرو مصطفى، محمد النادي، ومن الموزعين توما، تميم، رامي سمير، نادر حمدي.